Santander se mantiene en alerta roja por COVID - 19

Aunque los casos de COVID- 19 has disminuido en la última semana a comparación de enero en el que se reportaban cerca de 500 diarios, y la ocupación de camas UCI está más libre, Santander continúa en alerta roja por la pandemia y se pidió desde la Secretaría de salud, no bajar la guardia con el autocuidado.

Javier Villamizar, jefe de esta cartera, explicó que la cifra de fallecidos se ha mantenido diariamente entre los 20 a 22 personas y la región continúa en un 80% en ocupación de UCI y el área metropolitana de Bucaramanga, en un 85%.

Por lo anterior, la alerta no baja a naranja y las restricciones como pico y cédula y toque de queda se mantienen hasta que haya otra reunión y se mejoren las cifras.

"Con los expertos se examinará que si se hacen cambios en medidas, pero por ahora, las restricciones siguen igual. No está para levantar las medidas, debemos revisar muy bien, no debemos bajar la guardia hasta que no lleguen las vacunas a Colombia y Santander, cuando lleguen las vacunas, también se debe tener cuidado", agregó.

Destacó que el Ministerio de salud vendrá a Bucaramanga para revidar cómo va Santander con la ruta de vacunación, y su preparación

Villamizar, reveló que ya hay 3.200 adultos mayores de 80 años que serían los principales a vacunar, sumado, el personal de salud.

" Será una vacunación convencional, se intensificarán las tomas, en 197 puntos, 121 son ips de la red pública y 35 de la red privada, y 97 ips de prestación de servicios de urgencias".