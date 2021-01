Edilesa de Usaquén denuncia que recibió bono de ingreso solidario

A través de redes sociales, la edilesa de Usaquén, Liliana Buchelly, afirmó con un video que el pasado 14 de enero recibió $ 240.000 (bono de ingreso solidario) a pesar de no estar en la lista del Sisbén, ni tampoco -según ella- haberlo estado en el pasado. La mujer afirmó que no necesita de este tipo de ayudas del Distrito.

Es importante destacar que este es un dinero que se da a las personas para los habitantes que más lo necesitan en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Bogotá.

“Me parece indignante que me llegué a mí, ganando el salario que gano. Es indignante que la administración no sepa a dónde debe hacer llegar las ayudas (...) Quiero preguntarle a la administración, y en especial a la alcaldesa, ¿por qué no se ha depurado, a esta fecha, esa base de datos para hacer llegar los bonos solidarios?", afirmó en el video.

El secretario de Hacienda del Distrito, Juan Mauricio Ramírez, afirmó que el caso de la edilesa fue revisado y que ella parece en los registros del Sisbén en el 2019:

"Las encuestas SISBEN se realizaron en 2019; allí aparecen los registros de las familias que estaban dentro de las condiciones del subsidio y que vienen amparadas por el programa Bogotá Solidaria en Casa (1/2)", escribió el funcionario.

"Es posible que ya no cumpla las condiciones y estas deben ser comunicadas por los mismos usuarios. Por eso, invitamos a los ciudadanos que recibieron el subsidio y no aplican, que nos informen y hagan la devolución del dinero, como lo han hecho varios ciudadanos", agregó finalmente.