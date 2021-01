Denuncian robos a ciclistas en la vía a Pamplona

Por el kilómetro 3 en el sector El Corcovado, vía a Pamplona, un ciclista denunció que hombres con armas blancas le hurtaron sus documentos, el celular e implementos de la bicicleta.

Freddy Amaya, el deportista afectado, dijo a Caracol Radio que fueron alrededor de seis sujetos los que aparecieron de manera inesperada por la zona.

“lamentablemente esa área está contaminada de mucho bandido y falta más control de las autoridades. Desafortunadamente los tipos me iban a apuñalear pero Dios es bueno y me guardó y apuñalaron fue la llanta trasera de la bicicleta, entonces me dejaron ahí inactivo, paralizado y como pude me devolví e iba subiendo un compañero y él se devolvió y avisó al CAI de Morrorico”, aseguró Amaya.

El ciudadano recomendó a los ciclistas y demás deportistas, no salir antes de las 6:00 a.m. e ir en grupo.