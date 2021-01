Anuncian posible quiebra de bares ante segundo pico de pandemia

Con preocupación ven los propietarios de los bares y discotecas este segundo pico de contagios en Bucaramanga, pues aseguran que durante el primer año de pandemia registraron pérdidas superiores a los $50 millones y que temen que las nuevas medidas restrictivas los lleven a la quiebra, teniendo en cuenta que ahora son más estrictas.

Ya son decenas los establecimientos nocturnos que han cerrado sus puertas en la capital santandereana, porque no han podido costear los gastos de arriendo, insumos y pago de nómina.

Es por ello que los que aún quedan abiertos piden garantías y ayudas de parte de administraciones local y departamental, pues para muchos esta es su única fuente de ingresos.

Pedro Nel Zárate, dueño de uno de estos establecimientos, señaló que ya no pueden costear los arriendos y que urgen nuevas medidas que permitan que las personas asistan a estos lugares.

“Estamos muy graves con la ley seca y toque de queda, porque no hemos podido trabajar. Estamos funcionando a pérdidas y ya no tenemos ingresos para sostener nuestros negocios y a nuestras familias. Desde que empezó la pandemia hemos perdido más de $50 millones, no hemos podido pagar el arriendo y si seguimos así tendremos que entregar el local. No tenemos ni para el arriendo ni para comer”, relató el comerciante.

Cabe recordar que en Bucaramanga los establecimientos nocturnos podían trabajar hasta las 10:00 p.m. pero ante el nuevo toque de queda y ley seca, el nuevo horario es hasta las 8:00 p.m.

Sumado a esto, los comerciantes explican que la medida del pico y cédula les afecta, pues no permite que las personas asistan a estos lugares en compañía.

“Viene una pareja a tomarse algo y uno les tiene que pedir la cédula. Entonces si uno tiene pico y cédula y el otro no, pues se van y no consumen nada. Lo mismo si viene un grupo de amigos. No podemos trabajar así, estamos a punto de quebrar”, agregó Zárate.

Los empresarios de este sector comercial piden extender el horario por lo menos hasta la media noche y no aplicar el pico y cédula.