Hospital del Socorro no puede recibir más pacientes COVID- 19 para UCI

Las 15 camas que están habilitadas para UCI con pacientes COVID- 19 en el hospital de Manuela Beltrán, ubicado en el Socorro, están llenas y a esta hora no pueden recibir más pacientes, debido al colapso en estas unidades.

Pablo Cáceres, gerente de la entidad, dijo que el Gobierno se comprometió con suministrar medicamentos que escasean para la sedación en estos pacientes, esta carencia de medicina ha hecho que ocho camas para UCI no se estén usando.

"Medicamentos estamos desabastecimiento, no ha llegado al departamento, estamos a la espera, no nos han dado respuesta, estamos al 100%, estamos ocupados, un paciente que necesite uci crítica no se puede atender, porque no tenemos medicamentos".

El gerente aclaró que sí hay espacio para hospitalización para pacientes covid que por ejemplo necesiten Cánula de oxigeno