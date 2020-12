3 colombianos finalistas en Sudamericano de Surfing Infantil de Cartagena

Las emociones del deporte de las tablas siguieron en el segundo día de competencia del Campeonato Sudamericano de Surfing, que se desarrolla en las playas de Las Velas en Cartagena.

Los surfistas de Colombia no desentonaron, y aprovecharon las olas que brindó este espacio natural de Cartagena, logrando meter en la gran final a Kahill Gutiérrez de Piñeres, Angelina Decesares y Romeo Chavez, actual campeón Sudamericano, en la categoría sub 14.

“Estoy muy emocionado, me he preparado muy bien para este campeonato, veo que han llegado buenos competidores con muy buen nivel, por eso me he alimentado bien y he entrenado duro para retener el título” expresó Romeo Chavez, Surfista de Colombia

A partir de las 8 de la mañana de este domingo, se levantará el telón, de lo que será el tercer y último día de este Sudamericano de Surfing Infantil, que consagrará a los mejores en las categorías sub 12 y sub 14, en la modalidad de Shortboard.