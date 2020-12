Se hundió proyecto 054 para alza de impuestos

Luego de sesionar durante ocho horas este martes ocho de diciembre, el Concejo de Bucaramanga votó negativo al proyecto 054 que fijaba las tarifas de aumento de los impuestos para el próximo año.

Le puede interesar: Alcaldía no aumentará el impuesto predial el otro año

La razón es que en las últimas horas el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció que para el próximo año no se aumentará el predial, y el proyecto contenía las tarifas del alza.

Hallaron feto de ocho meses en una cañada de Bucaramanga

El concejal Fabian Oviedo, explicó que hasta tanto la Alcaldía no retire esos artículos que contemplaban el aumento, no se analizará de nuevo el proyecto, "no aceptamos que se debata sin haber retirado primero la tabla de tarifas, porque si lo autorizamos va a subir el predial".

Le puede interesar: Tres quemados la noche de velitas en Santander

La decisión del alcalde también contempla no tener en cuenta la actualización catastral que dejó en firme el Consejo de Estado; es decir que los sectores 1,3,6,7,8,9 y 10 no verán reflejada el alza en la obligación.