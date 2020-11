Sellan ambulancia por no portar medidas sanitarias

Desde hace 15 días, la Alcaldía de Bucaramanga realiza operativos para constatar que las ambulancias porten todo lo que necesita un paciente para ser atendido de urgencia, sin embargo, en las últimas horas, un vehículo mecalizado fue sellado hasta nueva orden por no portar los elementos médicos y por no cumplir con los protocolos de bioseguridad.

UTS no aumentarán costo de derechos de grado





Nelson Ballesteros, secretario de salud, dijo que este vehículo no prestará el servicio hasta que cumpla con todo lo requerido.

"Algunos son protocolos porque algunas no cumplen medidas de bioseguridad, pero tampoco cumplen los requisito mínimos de habilitación o atención, por ejemplo, no tienen una bala de oxígeno, no tienen un DEA, no tienen elementos que deben contener dentro de la ambulancia para atención de pacientes", dijo el funcionario.

VIDEO: Se rompió dique en el bajo Rionegro

Esta ya es la segunda ambulancia que se descubre sin portar todo lo necesario para atender un paciente. Las autoridades seguirán por la ciudad haciendo operativos para cerciorarse de que los vehículos cumplan con todos los requisitos