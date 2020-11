Búsqueda de desaparecida en Lebrija se trasladó a Medellín

Familiares de Maryan Angélica Rodríguez Salinas aún no saben nada de su paradero. La joven de 16 años de edad salió de su vivienda en Lebrija el pasado ocho de noviembre, con rumbo al parque principal a caminar.

Así quedó reportado en varias cámaras de seguridad del municipio. Lo extraño del caso, dice la familia, es que en los videos se puede observar que aparece un hombre, del cuál no se tiene conocimiento.

Marisela Salinas, su progenitora indicó que Maryan no tenía novio y se desconoce la identidad de la persona que la acompaña, "ella es juiciosa de casa, no sale, no toma y tampoco tenía novio a escondidas, porque a ella no se le prohíbe".

La investigación dio un nuevo rumbo, gracias a un testigo que aseguró haberla llevado hasta la Terminal de Transportes, "parece que está en Medellín, ya se notificó a las autoridades de allá, y estamos esperando que la encuentren rápido".

La familia Rodríguez Salinas, llegó a vivir a zona rural de Lebrija, proveniente de Piedecuesta, tras la pandemia.