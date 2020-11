Regresan las actividades deportivas infantiles al Pony parque

Con los más estrictos protocolos de bioseguridad regresan las actividades deportivas para niños y niñas en el Pony Parque, ubicado en la entrada de la bella Mesa de los Santos.

El domingo 8 de noviembre se realizará la primera carrera contrateloj individual de ciclomontañismo infantil, evento deportivo que espera reunir a l@s mejores pedalistas del departamento. La carrera aspira contar con la participación de 200 niñ@s y cuenta con el aval de la Liga Santandereana de Ciclismo. La prueba en su primera edición tendrá 3 categorías: benjamines (Sub 9 y Sub 10), preinfantiles (Sub 11 y Sub 12) e infantiles (Sub 13 y Sub 14) quienes realizarán un circuito de 1.5, 3.0 y 4.5 kms respectivamente.

En el puente de mitad de noviembre se llevará a cabo el 1er torneo infantil de fútbol tenis bajo la modalidad sencillos.

El domingo 15 de noviembre está reservado para los más pequeños: en horas de la mañana jugarán los niñ@s de la categoría Sub 9 (2.011) y en la tarde harán lo propio los niños de la categoría Sub 10 (2.009), mientras que el lunes festivo 16 de noviembre es el turno para los más grandes: categoría Sub 11 en la mañana y categoría Sub 12 en horas de la tarde. Cabe resaltar que éste torneo de fútbol tenis contará con el apoyo logístico de la organización del Mundialito Incomesa.

Se finalizará el ciclo de actividades deportivas con una carrera contrareloj individual de atletismo a campo traviesa por los senderos del parque el domingo 22 de noviembre. Esta divertida carrera contará con obstáculos y podrán participar niñ@s desde los 5 y hasta los 13 años con distancias acordes a las edades de los pequeños.

"El objetivo principal es, más allá de la competencia, generar un espacio donde los padres sientan que sus hij@s pueden ejercitarse al aire libre de una manera tranquila y segura en medio de bosques, senderos ecológicos y mucha naturaleza. Por eso tendremos los más estrictos controles de bioseguridad y contaremos con acompañamiento de servicio de ambulancia frente a cualquier eventualidad", explica Carolina Lozada, administradora del PONY PARQUE.

Para el proceso de inscripción en cualquiera de estos eventos deportivos los interesados deben llamar o escribir vía WhatsApp al 3102898760 wa.link/ndpcdw