VIDEO: Denuncian red gota a gota en Alcaldía de Bucaramanga

En su programa habitual "hable con el ingeniero" de Rodolfo Hernández todos los lunes, el ex alcalde de Bucaramanga denunció a la ex esposa del actual alcalde de la ciudad, Martha Luz Mantilla, acusándola, primero de haberse subido el sueldo de manera exponencial y después, de manejar una red de préstamos gota a gota.

"Apenas llegó la nueva alcaldía, sin ninguna consideración de la ciudadanía, le puso $8 millones", exclamó frente a la cámara Rodolfo Hernández.

Según indicó el ex alcalde de Bucaramanga, Martha Luz Mantilla está prestando plata entre el 4 por ciento y el 10% mensual, dependiendo de la cuantía y la acusación más grave que hizo es que durante su tiempo laboral, únicamente se dedica al negocio personal y no realiza ningún tipo de trabajo correspondiente a su labor en alcaldía.

"¿Y sabe qué hace? Prestándole plata a todos los funcionarios de la alcaldía. O sea no trabaja. Todo el día es colocando plata y cobrando. Me imagino que tiene una secretaria y la pone en eso también", explicó el ex mandatario.

Eliana, la mujer que invitó a su programa y quien le pidió plata prestada a Martha Luz Mantilla detalló el interés al que le tocó pagarle por un préstamo que le pidió.

"A mí me prestó $600 mil y me tocó pagarle al 10%, o sea fue bastante dinero".

Al final, también detalló la mujer que todos los viernes, cuaderno y lapicero en mano, la ex esposa del alcalde Juan Carlos Cárdenas recorre todas las oficinas de las personas a quien le ha prestado el cuadrando las cuentas.