Leónidas Gómez se retiró del Polo Democrático

El diputado Leonidas Gómez, envió un comunicado anunciando su retiro del partido Polo Democrático y manifiesta que su decisión se da por las mismas razonas por las cuales se retiró Jorge Enrique Robledo, el fin de semana.

Manifestó que quiere crear una política independiente en el que no prevalezca la derecha, ni la izquierda y solo haya un interés común de generar riqueza con equidad.

Gómez dijo que la CNE entregará una Personería Jurídica y desde ahí se puede actuar como partido político nuevo.

“Queremos una política independiente, Dignidad Santandereana era una de las que apoyaba el Polo, el CNE va a dar personería jurídica, y pueden actuar como partido político nuevo con énfasis en generar riqueza con equidad, en el Polo no está claro, el país tiene el potencial para hacerlo, si no lo hacemos es porque en el Polo no están al orden del día , es probable que se unan actores del partido Conservador y Liberal que no están tan cómodos y que quieren generar una estructura más amplia, sin que se califique ni de derecha, ni de izquierda, yo sigo en la Asamblea”.

Por otro lado tildó a las familia de los Aguilar y Tavera de estar repartiendo el poder en Santander.

Aseguró que todos los contratos que se viene realizando en las administraciones hay cuestionamientos, escogidos a “dedo”, entre otras irregularidades.

“Todos los contratos que se han venido haciendo tienen cuestionamiento de honradez, hay algunos con documentos en manos que tiene sobre precio, además, que se sobre parten los contratos y eso viene de administraciones anteriores, las convocatorias se hacen a dedo, eso empaña a la actual administración”.