VIDEO: Mujer se enfrentó a ladrón y evitó que la robaran en Girón

En video de una cámara de seguridad de un establecimiento ubicado en el barrio Santa Cruz de Girón quedó grabado el momento en el que una mujer se enfrenta a un hombre que llegó a robarla.

Le puede interesar: Secretaría de hacienda responde a anomalías con el "bono vital"



Pese a que el ladrón sacó un arma de fuego, con toda la valentía la víctima tomó rápidamente su celular y se refugió detrás de la vitrina. El hombre insitía con sus manos en quitarle el teléfono; sin embargo después de varios segundos no logró su cometido.

Proponen ley seca y toque de queda para Halloween

La mujer señaló que aunque fue imprudente logró persuadir al asaltante, "me saca el arma, me apunta y me dice que entregue el celular y la plata, yo le digo que no, pero el sigue insistiendo. Trata de cogerme de las manos pero yo me suelto".

Marchas en Bucaramanga transcurrieron en normalidad

Antes de irse el delincuente le juró a la víctima que volvería a lograr su cometido, por lo que pidió a las autoridades en Girón un acompañamiento.

"Me promete que va a volver. Era venezolano lo supe por su acento", señaló la mujer.