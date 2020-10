"No aguantamos más burlas": Médicos residentes

La situación no es mejor que en el resto del país, más de 240 médicos residentes en Bucaramanga atraviesan problemas económicos producto del incumplimiento de la Ley de Residencia por parte del Gobierno Nacional.

Aseguran que desde julio no reciben un sueldo, a pesar de que dedican la mayor parte del tiempo a la atención en hospitales.

María Camila Pinilla, Vicesepresntide de la Asociación Nacional de Internos y Residentes en Santander, dijo que más de la mitad que son de la UIS, Unab y UDI no han recibido su pago y no valen todas las manifestaciones, pues hasta el momento no han sido escuchados.

"Las necesidades no dan espera; algunos mantienen a sus familias y no podemos postergar nuestras responsabilidades. Sentimos que se están burlando de nosotros porque a parte de que es poco lo que pagan, no hay personal suficiente en estos momentos donde más se necesita", indicó Pinilla.

El residente es un médico que está realizando una especialización en cualquier área de la salud y si bien ellos ya son profesionales lo que también están pidiendo es que se reforme la Ley y sea incluido el pago de las matrículas.