Tradicional negocio de arepas del Aeropuerto cerraría por nuevo contrato

Aeropuertos del Oriente, habría ofrecido alivios económicos a los comerciantes que tienen establecimientos comerciales en el Palonegro, estos alivios serían para julio, agosto, septiembre.

Sin embargo, Johana Madiedo, representante legal de los arrendatarios , indicó que en este proceso se cambiaron las posiciones contractuales, cobrando sobre el 12% de las ventas netas, situación que los afectaría directamente porque no les quedaría mucho de ganancia.

Dijo que a raíz de que no se quiso ceder, le dieron la cancelación del contrato en el tradicional local de las arepas, negocio denominado Cigarrería Palonegro.

"El sábado nuestros empleados llegaron a su puesto de trabajo, no los dejaron ingresar porque había una orden de Bogotá, estábamos alerta, exigimos que nos mostraran la orden judicial, no pudimos abrir. En el otro sí nos cambiaban el contrato, nos cambiaban al sistema variable, debía reportar mis ventas netas, nos negamos porque no es beneficioso, para ellos sí".

De los establecimientos comerciales que están en el aeropuerto Palonegro, en su mayoría cerraron a raíz de la pandemia, por el momento solo hay 4 locales abiertos