VIDEO: Foco de contagio en deteriorada plaza San Francisco

No es un hecho nuevo que los comerciantes de la plaza de San Francisco, una de las más concurridas de Bucaramanga, estén en emergencia por el deterioro en su infraestructura.

Sin embargo, manifiestan estar preocupados por los focos de contagio que se podrían presentar en los puntos donde hoy hay constantes inundaciones y se presentan aglomeraciones inevitables.

Hecho que dispararía el contagio del coronavirus, pese a los protocolos que maneja la plaza.

José Hilario Padilla, representante de los vendedores, manifestó que "hoy con la reactivación económica, donde la gente está saliendo más a la calle, pues nos toca reubicar en donde sea, por ejemplo, a la mayoría de la sección de carnes, porque falta parte del caballete, allí eso permanece inundado. ¿La gente cómo va a ir allá?", agregó José Hilario.

Si bien es cierto que la plaza San Francisco ha permanecido abierta desde el inicio de la cuarentena, el líder dijo que ellos han costeado completamente los equipos de toma de temperatura y elementos de desinfección.

"A los funcionarios de la Alcaldía no les importan los vendedores vinieron y ni siquiera sabían qué presupuesto tienen. Nos dijeron que siguiéramos así, pagando nosotros todo y que ellos nos descontaban eso en los arriendos".

Sumado a que dentro de la plaza hay cerca de mil vendedores legalizados, afuera no cesa el riesgo de contagio del coronavirus, pues en las calles y espacio público ya no cabe ni una sola persona y vendedores informales que irrespetan no solo el uso del tapabocas, si no el distanciamiento físico.