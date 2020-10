"Me sacaron de la Liga en marzo": concejal Marina Arévalo Durán

Marina Arévalo quien fue escogida como concejal con el grupo Liga Anticorrupción, partido creado por Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, aseguró que no hace parte de este equipo desde marzo cuando le enviaron una carta por parte del director, manifestándole que prescindirán de sus servicios.

Bucaramanga superó el pico, pero hay alerta por rebrotes

Aseveró que sacan públicamente esta información por alguna conveniencia y asegura que no quiere entrar en enfrentamientos que no tienen validez.

"Esa noticia no es nueva, recibí un comunicado por parte de la Liga que lo hizo público, a finales de marzo, simplemente que por alguna conveniencia activaron la noticia de esa forma, yo no quiero entrar en polémicas de que dijo y que no dijo".

No se hará evacuación en simulacro de sismo

Dijo que ha venido trabajando haciendo bien las cosas en el Concejo y sus funciones no dejarán de se importantes para la comunidad.

Aclaró que tomó recursos del municipio para servicio del concejo de Bucaramanga.