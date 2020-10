La odisea que vivió una mujer para denunciar golpiza propinada por el novio

Yuly Carolina Mora de 31 años fue brutalmente golpeada por quien era su novio el pasado 27 de septiembre, contó que todo comenzó después de una escena de celos protagonizada por el hombre luego de que ambos salieran de una reunión con amigos.

“Las lesiones que me causó fueron muy graves ya que me tumbó varios dientes, me dejo toda la cara hinchada, tuve golpes en la cara y hematomas en la cabeza”, manifestó la mujer.

Dice Yuly Carolina que el hombre quería matarla y por eso lo denunció ante la Fiscalía por tentativa de feminicidio pero allí le manifestaron que sólo podía hacer la denuncia por lesiones personales.

Además, cuenta que vio muchas mujeres haciendo fila para denunciar agresiones pero que muchas desistieron por la lentitud en la atención de este tipo de casos.

“Vi varias mujeres heridas y violentadas teniendo que aguantar el sol y el agua, enfermas vueltas nada esperando a que las atiendan”, agregó.

A esta mujer le dieron 17 días de incapacidad aunque en Medicina Legal le faltó la atención de un odontólogo forense por los dientes que perdió, si hubiera sido efectiva la atención tendría más días.

La víctima de este ataque finalmente fue atendida en una comisaría de familia donde le dieron varias medidas de protección.

Un estudio revelado por la Secretaría de la Mujer y el obsevatoriode mujeres y equidad de género de Bogotá con corte al 24 de septiembre muestra que la línea púrpura recibió un total de 24.221 llamadas de las cuales el 49% son por violencia psicológica, 25% físicas, 22% ecónomicas, 4% violencia sexual.

“Cuando inició la cuarentena, las llamadas a la línea púrpura aumentaron en un 230% poco después se estabilizaron y hoy son el doble que antes de la cuarentena y creemos que esto se da por la nueva normalidad. Por eso estamos brindando varios servicios para las mujeres que estén sufriendo violencias, pueden llamar a línea púrpura para ser atendidas por psicólogas, abogadas trabajadoras sociales y enfermeras", dijo la Secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez.

Es importante recordar que actualmente la ciudad cuenta con 573 tiendas o espacios seguros para que las mujeres puedan denunciar allí sus maltratos, 246 tiendas D1, 143 de Justo y Bueno, 109 ARA, 40 en el Farmatodo, 35 en estaciones Terpel.