Denuncian nuevas amenazas de muerte contra líderes sociales del Magdalena

«No pasa nada (...) para qué denunciamos si el Estado no se compromete con brindarnos una seguridad», expresa la líder social Yomaira Maldonado, amenazada de muerte por personas desconocidas que a través de un mensaje de texto le dieron un plazo de 72 horas para irse de Santa Marta.

Pero no solo Yomaira Maldonado fue amenazada, el mensaje anónimo también menciona a campesinos y defensores públicos del Magdalena, quienes rechazan estas acciones que van en contra de la vida y la sana convivencia ciudadana.

«Cuando me llega el mensaje recurro a llamar a la Policía y no llegó sino solo al día siguiente en la mañana. Estamos viviendo en un nublado de tantos grupos y personajes que uno no puede decir quién es. En las amenazas se pronuncia el Clan del Golfo», asegura la reclamante de tierras y miembro del Nuevo Liderazgo Campesino de Colombia.

Por su parte, el personero del Distrito de Santa Marta, Edward Orozco refiere que tiene conocimiento de las amenazas y que ya se inició una ruta de investigación del caso para esclarecerlas, pero sobre todo para conocer a los responsables de estas intimidaciones.

«Queremos analizar si es un solo mensaje o si hay varios. Será la Policía y la Fiscalía quien determine la situación de lo que realmente está pasando. Como Personería estamos garantizando la atención (…) vamos a revisar el contenido de este mensaje y tomaremos la decisión que corresponde», señala el Personero.

Sostiene que se la he hecho seguimiento a una alerta temprana que tiene la Defensoría del Pueblo que tiene finalidad evitar el accionar de los grupos que vienen asesinando de manera selectiva en la ciudad de Santa Marta.

«Esperamos en próximos días asistir a un consejo de seguridad y expresar ciertas preocupaciones y seguir insistiendo en una serie de medidas que han sido recomendadas en la misma alerta», concluye.