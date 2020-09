CUT pide la renuncia de la secretaria de educación de Bucaramanga

Tras el escándalo del PAE con el suministro de la carne de burro y caballo a más de 75 mil niños de Bucaramanga, miembros de la CUT y del SES pidieron la renuncia inmediata de Ana Leonor Rueda, secretaria de educación del municipio.

Indicaron que este hecho no puede darse con los niños de bajos recursos, que no tienen cómo alimentarse y más si el Gobierno es el responsable de ofrecer alimento no debido.

Raúl Hernández, de la CUT, indicó que Ana Leonor debería renunciar y explicar qué proveedor fue el encargado de sustituir este producto alimenticio por el de burro y caballo.

"Debe responder disciplinariamente, penalmente, eso es una felonía, no puede ser que una funcionaria como ella termine vulnerando de una manera tan escabrosa que fue denunciado, exigir la responsabilidad de la funcionaria, se pide la renuncia de ella, la CUT y el SES pedimos la renuncia de la secretaria, es un acto indecoroso e indecente, en otro lugar del mundo , ya se habría presentado la renuncia", agregó Hernández.

Ana Leonor Rueda se pronunció en las últimas horas e indicó que se une a las investigaciones de la Fiscalía, declarándose víctima también de este escándalo del PAE.