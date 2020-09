Veedores denuncian que este año no se les paga a operadores del PAE

Las denuncias del PAE no paran, no solo con irregularidades del alimento, también, con la falta de pago a sus operadores, así lo denunció la Veeduría Colombia Transparente, que destacó que desde abril de este año no le han cancelado a las empresas encargadas de distribuir el PAE, situación que en algún momento afectará a los niños de Santander .

Carlos Martí, de esta veeduría, indicó que las manipuladoras tampoco están recibiendo su sueldo.

Martí, denunció que está situación se repite en cada gobierno y aseguró que de otras administraciones pasadas todavía se debe dinero a los operadores.