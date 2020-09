Personería solicita acelerar obras en puestos de salud de Cartagena

En sesiones extras del Concejo de Cartagena, La Personera, Carmen de Caro Meza, aprovechó su intervención para pedirle a los cabildantes que se aprueben recursos para la culminación de los centros de salud inconclusos y abandonados, que se encuentran en los corregimientos y el área urbana.

Esto luego de haber realizado un recorrido con funcionarios del Dadis y de la ESE Hospital Local de Cartagena, y evidenciar el detrimento patrimonial qué hay tras el abandono de estos inmuebles.

“Ya ustedes acaban de aprobar 88 mil millones de pesos y yo quiero pedir que aprueben 21 mil más. Hay un proyecto qué pasó el primer debate para aprobar 21 mil millones de pesos para terminar los centros de salud que actualmente se encuentran inconclusos, por eso quiero solicitarles que el 1 de octubre que se retomen la sesiones le den prioridad a este proyecto”, manifestó Carmen de Caro Meza.

La representante del Ministerio Público pidió a los funcionarios de la Alcaldía que le transmitan al Alcalde, que estos contratos no pueden liquidarse ya que causarían un detrimento patrimonial para la ciudad, “ para que él tenga claridad que a estos proyectos hay que darles continuidad, no podemos liquidar estos contratos, hay que hablar con los contratistas y que ellos terminen estos contratos bajo el mismo valor y no liquidarlos como dice el Alcalde ya que esto podría generar un detrimento patrimonial”, agregó.