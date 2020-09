Manatí Antillano murió de hambre y estrés

La Corporación Autónoma Regional Santander, CAS, dio a conocer la necropsia del Manatí Antillano hallado muerto en la Ciénaga de Paredes, en jurisdicción de Puerto Wilches y falleció por falta de alimentación y estrés.

El director de la CAS, Alexcevith Acosta, aseguró que la hipótesis que coge mayor fuerza es que todo se debe a que se están quedando sin alimento no porque no haya, si no porque ahora es más difícil conseguirlo con el uso del trasmallo.

No están alcanzando a llegar a los lugares donde se encuentra su comida o se quedan enredados en los mismos, lo que en este caso pudo generar ese mismo estrés que lo llevó a la muerte.

"Su estómago se encontraba vacío, llevaba días sin alimentarse, y las hipótesis apuntan que es por que el ejemplar no pudo acceder a donde normalmente encuentra su alimento, ya que las malas prácticas de pesca con trasmallo, tienen invadida la ciénaga", agregó Acosta.

Por otra parte, sigue en pie la otra teoría de que especies como el búfalo estén generando afectaciones sobre el recurso hídrico principalmente sobre las zonas de humedales, genera una excesiva presencia de lodos en el agua.

El Manatí Antillano encontrado muerto era un macho joven de 3 a 4 años y pesaba cerca de 300 kilogramos. Lo que ha dicho el director es que continuarán las investigaciones también para esclarecer la muerte de otros dos Manatíes en este mismo ecosistema.