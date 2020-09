El Mundialito Incomesa tendrá 2 ediciones en el 2021

Todo estaba listo para realizar la 4ta edición del Mundialito Incomesa en junio del 2020: 46 escuelas de fútbol de todos los rincones del país se alcanzaron a inscribir para participar en uno de los torneos más organizados y con la mejor premiación de Latinoamérica. Pero el Covid-19 frenó en seco el campeonato.

Sin embargo, el Comité Organizador del Mundialito Incomesa en cabeza de su director, el ingeniero Jhan Alcibiades Céspedes Rojas, ya está en zona de calentamiento pensando en el 2021, año en el que se realizarán 2 ediciones del campeonato:

✔ En el mes de junio en Melgar, departamento del Tolima, se jugará la 4ta edición en la Categoría Sub 10 que corresponderá a niños nacidos en el año 2.011.

✔ Y en diciembre del 2.021 la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, será nuevamente la sede del torneo con 3 categorías.

De acuerdo con Carolina Lozada, coordinadora general del evento deportivo," la idea es que los 46 equipos que se inscribieron para el torneo de este año nos puedan acompañar en junio de 2021, teniendo en cuenta que ya no serán Sub 9 sino Sub 10. Aún no tenemos definida la fecha exacta y estamos sujetos a que la pandemia nos permita volver a disfrutar de las jugadas, atajadas, goles y abrazos de los pequeños grandes futbolistas, como cariñosamente les decimos a los niños". Pero la noticia más importante es que el Mundialito Incomesa después de varios años volverá a Bucaramanga en diciembre de 2021 con 3 categorías: Sub 9 - Sub 10 y Sub 11.

"Por ahora sólo anhelamos que ésta situación a raíz de la pandemia se solucione lo más pronto posible. Pero queremos mandarles un mensaje de tranquilidad a todos los entrenadores, padres de familia y escuelas que se inscribieron este año, para que tengan la certeza de que la 4ta edición se realizará, si Dios lo permite, en junio de 2021 en Melgar Tolima. Ya más adelante iremos dando detalles de lo que será el regreso de la fiesta del fútbol infantil más importante de Colombia a la ciudad que vio nacer el torneo hace algunos años", complementa el ingeniero Céspedes, un hombre apasionado por el fútbol que tiene el objetivo de hacer sentir a los niños que participan en el Mundialito Incomesa como si estuvieran en un auténtico mundial y no deja escapar ningún detalle al azar.

Para más información del torneo llame o escriba vía whatsapp al 3102898760.