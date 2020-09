Mensajeros perjudicados porque no pueden entrar a los bancos

Deyanira Cristancho tiene 54 años y trabaja como mensajera en Bucaramanga para poder conseguir el sustento diario, sin embargo, en los últimos días hay algo que le impide hacerlo.

Lea también: El 1 de octubre operaría el Aeropuerto Yariguies

Algunas entidades bancarias y puntos de pago no permiten la entrada de estas personas, a menos de que estén en su día de pico y cédula.

Aseguró que se ha visto perjudicada, pues la empresa donde la contrataron es especialmente para hacer diligencias bancarias y pago de servicios, es decir que solo puede laborar el día por el número de su identificación.

Le puede interesar: Bucaramanga, dentro de las ciudades que no ha llegado al pico

"No me dejan trabajar. ¿De qué voy a vivir si solo tengo esa fuente de ingresos? Con esta edad a mí no me contratan en ninguna parte. Solo puedo salir un día y los clientes necesitan son las cosas inmediatamente, ellos no me pueden esperar hasta que sea el día de mi pico y cédula" agregó.

Por segundo día Santander registra bajas cifras de COVID-19

A pesar de que Deyanira tiene el permiso que certifica que labora como mensajera estas entidades no le permiten la entrada.

La Alcaldía de Bucaramanga responde

Ángel Galvis, asesor de la Alcaldía manifestó que la Secretaría del Interior expidió la circular 028 en la que se permite a los mensajeros entrar a los bancos y entidades financieras sin restricción del pico y cédula. Esto a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020.

Le puede interesar: Cárcel para cuatro hombres que abusaron de menor de edad

"Deben estar identificados y que tengan el soporte de la empresa o persona para este trabajo, pero eso se podría solucionar rápidamente. El objetivo es que los mensajeros van a prestar los servicios financieros sin importar la medida del pico y cédula", explicó el asesor.