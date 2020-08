“Es preferible que los niños y jóvenes pierdan el año que la vida”: ADE

A través de su presidente William Agudelo, la Asociación Distrital de Educadores, ADE, rechazó el regreso a clases de estudiantes bajo el modelo de alternancia a partir del próximo mes y aseguró que en este momento no es conveniente exponer a niños, jóvenes, maestros y padres de familia en medio de la apertura masiva de la economía.

“Llamamos a los padres de familia a no acatar las medidas dictadas por la Secretaría de Educación. Primero la vida antes que el negocio. Los maestros no podemos ser inferiores cuando quieren atentar contra la vida de nuestros niños y jóvenes. No vamos a regresar a clase hasta que la comunidad científica nos diga que no hay posibilidades de contagio y se tomen todas las medidas de bioseguridad necesarias”, anunció Agudelo.

El directivo además afirmó, que se deberían estar buscando formas para brindar mejor educación virtual a los estudiantes y exigió la entrega de 100 mil tablets, para que los niños que no tienen acceso a un equipo electrónico, puedan estudiar de forma cómoda y segura desde sus hogares.