Convocan marcha en rechazo a la conectante C1- C2

Para este jueves 20 de agosto a la 1:00 p. m. ambientalistas y habitantes que viven cerca al cerro La Judía en Floridablanca están convocando a participar de la marcha en rechazo a los trabajos que se adelantan de la conectante C1 - C2.

Esther Forero, líder la manifestación dijo que la movilización tiene como fin detener la tala masiva de árboles en la que en su a última visita de la Anla aprobó con el trazado para derrumbar más de 8 mil de estas especies y que asegura no se ha socializado con la comunidad.

"La personera de Floridablanca nos ha dicho que el Consorcio Autovía Bucaramanga- Pamplona no ha socializado los nuevos trazados y nosotros no permitiremos que se hagan de manera virtual. No permitiremos que se sigan talando árboles" aseguró Forero.

Desde el inicio del aislamiento por la COVID-19 el consorcio ha manifestado que sigue los trabajos no de remoción de tierra ni tala si no despeje de material en dos puntos, uno de ellos el sector de Montefiore.

Según Forero la marcha tendrá como punto de encuentro el parque La Pera de Cañaveral y también se está llamando a participar de una manifestación virtual.