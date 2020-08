Distrito de Cartagena pide no bajar la guardia frente al COVID-19

El Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, mostró su satisfacción por las cifras positivas que a la fecha tiene la ciudad con el COVID- 19. “Estamos dando ejemplo al país entero, porque hemos aprendido a aportarnos bien, como pueblo a no pendejear, a cuidarnos todos, unos a otros”, precisó.

Dijo que entre los factores que ha ayudado ha sido la cultura ciudadana, labor que realiza el programa, Barrio Heroico, visitando a la comunidad con su campaña pedagógica.

“A diferencias de otras ciudades, en los barrios ves muchas personas con su tapabocas, lavándose las manos, usando gel. Siempre y cuando sigamos así, cuidando a cada uno y a los demás, podemos ir abriendo nuevos sectores, las cosas se van poniendo bellas para Cartagena”, afirmó.

El Alcalde invitó a cuidarnos entre todos, a no bajar la guardia por el hecho de que tenemos menos contagiados. “En los últimos seis días, solo seis muertos, y en tres días no hubo muertos. Eso es una señal esperanzadora y no podemos dejar caer la pelota”.

Casos confirmados y fallecidos del 29 de julio al 5 de agosto

29 de julio

Confirmados: 182

Muertos: 0

30 de julio

Confirmados: 209

Fallecidos: 10

31 de julio

Confirmados: 200

Muertos: 0

1 de agosto

Confirmados: 311

Muertos: 1

2 de agosto

Confirmados: 234

Muertos: 0

3 de agosto

Confirmados: 184

Muertos: 4

4 de agosto

Confirmados: 70

Muertos: 0

5 de agosto

Confirmados: 211

Muertos: 1