Denuncian paseo de la muerte en paciente con Coronavirus

Marcela Bermúdez, profesional en la salud de la clínica Guane, contó que tuvo que recorrer varias entidades médicas para que atendieran a una paciente con COVID- 19 que tenía problemas respiratorios.

En medio del recorrido, tocó puertas en 6 hospitales, pero, todas las unidades de cuidados intensivos, UCI, estaban ocupadas; además, que no habían convenios entre las eps y los centros de salud.

Finalmente, el hospital Internacional de Colombia, HIC, recibió a la paciente a pesar de no tener unidades.

"Me fui en la ambulancia hasta el hospital Universitario, y me dicen; no doctora, vamos a llamar al internista, pero no tenemos donde ubicarla, no tenemos cubículos, la señora está mal, nos fuimos a varios centros de salud, y en todos nos decían que, no hay disponibilidad y otros por no contar el convenio de la eps que la señora tenía. Empezamos a aventurar, ya había recorrido la Clínica San Luís, la Chicamocha, La Comuneros, después de esa odisea, llegamos al Hospital Internacional, tampoco me la recibieron. No tenían unidad de cuidados intensivos, después de un buen rato que ellos pudieron despejar un espacio, me la pudieron recibir y la entubaron de una", dijo Bermúdez.

La paciente con COVID-19 está actualmente en el HIC y su pronóstico es reservado, sin embargo, permanece en la UCI entubada, a raíz de sus problemas respiratorios.