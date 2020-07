Postulan al maestro Pedro Ramayá al premio Vida y Obra de Mincultura

El maestro Pedro Ramayá Beltrán, con 90 años de edad, dice que aun le quedan al menos otros 50 años para vivir. Se siente como un roble y su mente la concentra ahora más que nunca en componer encerrado en su casa en tiempos de pandemia.

En diálogo con Caracol Radio, agradeció haber sido nominado por artistas al premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura.

Lea también: Barranquilla presenta más recuperados que casos activos de coronavirus

"Es una sorpresa, no sabía nada de esta noticia tan sabrosa, me ha dado mucha alegría, no sé si me merezca esto", dijo entre risas, el representante del folclor colombiano.

Son muchos los éxitos del maestro Ramayá, entre los que se destacan 'El Mico Ojón', 'El Muerto Borrachón', 'La Rebuscona', 'La Cumbiambera', 'La Clavada', entre otros.