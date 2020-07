Alianza a la "cátedra del agua" estaría generando presiones mediáticas

Juan Carlos Cárdenas , alcalde de Bucaramanga, dio a conocer que Geny Gamboa, mandataria de California, estaría recibiendo presiones políticas y mediáticas por el apoyo y alianza que hizo para proteger el agua de Santander, referente a la "cátedra del líquido", que se inició para que la comunidad se informe del proyecto minero, que se quiere desarrollar en inmediaciones del páramos de Santurbán.

Familia de la profesora cree que el excompañero sentimental la asesinó

La mandataria aclaró que no está en contra de la pequeña minería y que esta alianza ayudará a que California salga adelante económicamente.

"Salgan a defender su proyecto, háganlo pero no nos dividan entre californianos, no es cierto que estoy en contra de los mineros, es que esto no es solamente para que vean la grande minería, señores Minesa ustedes dividen las familias, eso no es responsabilidad social".

En Santander está temblando desde hace 300 años

Enfatizó que esta problemática se ha desatado por que la empresa árabe Minesa ha dividido al pueblo desinformando con la gestión que ha realizado como mandataria.