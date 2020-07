Estudiantes del Ipred en protestas por matrícula cero

Una vez más estudiantes del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia realizaron un marcha y plantón frente a las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander pidiendo mesa de diálogo con las directivas y la Gobernación para acordar matrícula cero.

Le interesa: Dos fallas podrían estar ocasionando los temblores en Santander

Mauricio Rodríguez, representante de los estudiantes manifestó que por lo menos el 50% de los jóvenes tendrán que suspender este semestre debido a que la mayoría son de estratos uno y dos y no podrán pagar lo que resta del año.

Lea: Tragedia familiar en Lebrija por la COVID-19

Con una protesta pacífica este lunes pidieron a las directivas del Instituto y al gobernador, Mauricio Aguilar sentarse con ellos a negociar el pago total de la matrícula como se hizo con los estudiantes de la UIS y las UTS.

Nuevo traslado humanitario de migrantes venezolanos

"Pedimos garantías para estudiar. El semestre está costando más de do millones de pesos y muchos de nosotros no podemos pagarlo. No tenemos los elementos tecnológicos, e inclusive los maestros no tienen los recursos necesarios para dictarnos unas clases óptimas" agregó Rodríguez.

Cuando rija el decreto 990 se puede presentar protocolo de restaurantes

Los estudiantes indicaron a este medio que continuarán con las manifestaciones y de ser el caso, esta semana no se instale dicha mesa de diálogo, recurrirán a huelgas de hambre dentro de la UIS.