Sabanalarga denuncia inconsistencias en reportes de pruebas del COVID- 19

La Alcaldía del municipio de Sabanalarga indicó mediante un comunicado de prensa la inconsistencia de 35 casos de COVID- 19 reportados por la eps Coosalud.

Agregó que “La EPS COOSALUD no reportó al Departamento ni al Municipio las muestras tomadas y reportadas positivas, es decir, no fueron enviadas de acuerdo a los tiempos establecidos a cada paciente y solo mandaron los reportes 23 días después sin explicar ninguna novedad en el proceso”.

Anotó que “Las cifras se seguirán actualizando en la medida en que lleguen los reportes. Cabe aclarar, que los casos reportados a la fecha están debidamente soportados con los resultados recibidos en la Secretaría de Salud Municipal y los casos reportados por las EPS también. Como autoridad pertinente estamos tomando medidas con respecto a los procedimientos llevados a cabo por las EPS para un reporte oportuno de cada resultado”.

Lea también: Montería denunciará a funeraria que transportó cadáveres desde Barranquilla

El comunicado señala que “También aclaramos, que los 35 últimos casos reportados por la EPS COOSALUD, ya cumplirían el tiempo para una segunda muestra. Se abordó a cada paciente con ayuda psicológica para que aceptaran por parte del municipio su vigilancia directa en el control de la enfermedad, pero algunos no aceptaron una segunda muestra hasta que se pronunciara la EPS”.

Señala el informe que “Solo 10 personas aceptaron un seguimiento, imponiendo como requisito de que prueba rápida, de lo contrario no colaborarían. Estas pruebas rápidas se tomaron y su resultado fue negativo”.

Precisó que “Aclaramos que estas pruebas rápidas no son pruebas confirmatorias, no son pruebas diagnósticas, no son pruebas equivalentes y aunque su resultado sea negativo no quiere decir, que con este resultado se ponga en duda la positividad del reporte a través de la prueba de la PCR emitido por el Laboratorio de Genética y Virología de la Universidad Simón Bolívar”.

Recalcó que “Aclaramos también, que de los dos pacientes fallecidos, uno el día martes 2 de junio y otro el día miércoles 3 de junio, no han llegado los reportes de los resultados de la prueba para Covid-19. Emitiremos un concepto cuando recibamos la notificación del Laboratorio de Salud Pública Departamental. En la medida en que tengamos la información, se hará pública a través de la página de la Alcaldía Municipal de Sabanalarga”.