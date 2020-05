Quejas por interrupciones de energía en el día de la madre en Barranquilla

Vecinos de diferentes localidades de la ciudad se quejaron de la falta de energía por interrupciones en el inicio del día de la madre en Barranquilla en medio de la cuarentena nacional.

Flavio Barraza, vecino del sector de Campo Alegre, sostuvo que estuvo hasta 12 horas sin el servicio de energía desde la noche anterior hasta la madrugada de este domingo, en donde hay muchas viviendas con niños menores de cinco años.

“Desde las ocho estuvimos llamando y solo llegaron hasta las cuatro de la madrugada, no es posible que ni siendo el día de la madre nos permitan estar con el servicio estable”, dijo.

Mientras tanto, Mario Gayter, vecino del barrio Ciudadela 20 de Julio, indicó que están presentando interrupciones de energía de manera prolongada y muy repetitivas desde hace 15 días.

“Y el día de hoy no fue la excepción, no es posible que esto suceda, desde hace días estamos volviendo a padecer estas interrupciones que no son anunciadas”, manifestó.