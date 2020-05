"No nos han tenido en cuenta": discapacitados sobre ayudas en Cartagena

La Asociación de Personas con Capacidades Diferentes en Cartagena, le hizo un fuerte llamado al alcalde William Dau, para la entrega de ayudas humanitarias. En conversación con Caracol Radio, estas personas aseguraron que están viviendo una situación muy difícil durante el aislamiento obligatorio por la falta de ingresos y el no apoyo de sus familiares.

"Nos tienen excluidos de los programas que viene dando el gobierno. Así como yo, hay personas que no pueden salir de sus casas debido a las limitaciones que tienen para desplazarse. Pedimos que tengan en cuenta a las personas con discapacidad", aseguró Deivis Cárdenas, integrante de la Asociación.

Ante la ausencia de ayudas humanitarias, este hombre que tiene dificultad para caminar, se ha visto en la necesidad de seguir trabajando en su pequeño negocio ubicado en el barrio Canapote, donde diariamente fabrica todo tipo de calzados.

"Desde que empezó la pandemia no he dejado de trabajar porque no he recibido ayuda. Es sencillo, necesito laborar para poder sostenerme. Vamos a mandar una carta a la administración con el propósito de que nos auxilien", expresó Cárdenas.

La Asociación de Personas con Capacidades Diferentes, advirtió que muchos de sus integrantes ni siquiera cuentan con el apoyo de familiares.

"Hay personas que no pueden movilizarse de su casa. A veces la misma familia los excluye y no les permite salir a la calle en épocas normales", sostuvo Cárdenas.

La Alcaldía de Cartagena a través de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital, informó que ya ha entregado más de 80 mil ayudas humanitarias en diferentes sectores de la ciudad.