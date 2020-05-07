Podrá salir a las notarías sin pico y cédula

Bucaramanga

En Bucaramanga a partir del 11 de mayo, las personas podrán salir cualquier día de la semana a hacer diligencias en las notarías, sin tener en cuenta su día de pico y cédula.

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Así lo indicó el secretario del Interior, José David Cavanzo quien explicó que para hacer trámites como divorcios, testamentos y conciliaciones deberá tener un documento firmado por el notario y deberá ser solicitado a través de los correos electrónicos de cada una de las notarías.

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" Hicimos una reunión con los notarios y concluimos que estas actividades no se pueden realizar mediante el pico y cédula como se tenía contemplado porque se requiere de una presencia permanente. Para eso, el interesado deberá llevar un documento expedido que certifique el desplazamiento a los actos mencionados" señaló el secretario.

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Reactivación económica de otros sectores

Desde este lunes también comenzarán a regir ajustes en los horarios laborales escalonados para sectores que reanudaron trabajos, como es el caso de la construcción que deberá movilizarse solamente entre 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.

Para el sector de la manufactura, los horarios son diferentes; solo tendrán permiso de laborar y movilizarse de 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

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El secretario agregó que las empresas que quieren funcionar fuera de su horario deberán hacer la solicitud en la sección Bucaramanga 24 horas, opción que ya está disponible en la página emergencia.bucaramanga.gov.co.