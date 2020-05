Clubes nocturnos de Cartagena a punto de quebrar por la cuarentena

Con una carta enviada al Presidente de la República, Iván Duque, y las principales autoridades distritales y departamentales, los establecimientos nocturnos de Cartagena hicieron un llamado enérgico para evitar que estos negocios se vayan a la quiebra y que más de 500 empleados se queden sin el sustento de sus familias.

En la misiva, los propietarios le solicitaron al Gobierno Nacional un auxilio económico mensual mientras dura la contingencia para pagar los arrendamientos de los locales comerciales, sufragar pasivos laborales de los trabajadores y acceder a créditos sin intereses y pagaderos a partir de los tres meses posteriores de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.

"La situación es fatal porque tenemos casi dos meses de cierre. No hay forma de pagar arriendos, ni de cubrir las necesidades de nuestras familias. En los negocios que están en el sector de la Bomba del Amparo hay por lo menos unas 500 personas empleadas que hoy no reciben ningún sustento, estamos hablando de djs, meseros, personal de seguridad, logística y trabajadoras sexuales", manifestó Jaime Teherán, quien es administrador de los establecimientos.

A pesar del cese de actividades, el cobro de los millonarios arriendos de los locales donde funcionan los establecimientos no ha parado. "Un arriendo en la Bomba del Amparo está en promedio entre 10 y 12 millones de pesos. De dónde va a sacar el propietario para pagar eso si los negocios no están produciendo. De verdad que esta situación está para que todos se vayan a la quiebra y los que vamos a sufrir somos los trabajadores", sostuvo Teherán.

"Diariamente me llaman algunos compañeros a decirme no tengo para comer o no tengo para darle el tetero al bebé. Cuando podemos entre todos nos ayudamos", agregó el administrador.

La situación de las trabajadoras sexuales

Sin duda las más afectadas en los establecimientos nocturnos por la emergencia sanitaria del Coronavirus son las trabajadoras sexuales, quienes en su mayoría no son oriundas de Cartagena

"Es una situación muy triste para estas muchachas. Hubo algunas que buscaron irse hacia su tierra y pudieron hacerlo, mientras que otras sí les tocó quedarse porque no les dio tiempo de viajar. La única ayuda que les pudimos ofrecer fue la estadía en los negocios con el ánimo de no dejarlas en la calle, eso sería muy cruel. Hay días que nos llaman diciendo que no tienen dinero y no han comido absolutamente nada", contó Jaime Teherán.

En el sector de la Bomba del Amparo se encuentran ocho establecimientos nocturnos, los más concurridos de la capital de Bolívar, pero, hoy con esta pandemia lucen completamente vacíos.