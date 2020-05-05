"Estamos quebrados, nuestras empresas aún están cerradas"

Milton Cruz Albarracín empresarios de una fábrica de zapatos de Bucaramanga, señaló que la situación en las fabricas de calzado es muy complicada y por lo tanto no han empezado a producir como se quiere dar a entender a las comunidades.

Aseguró que ellos están quebrados, reventados con el cese de actividades de dos meses por pandemia, porque están pagando a algunos empleados y les están suministrando alimentos a otros colaboradores y a sus familias, por tanto el aparato productivo del calzado no va a iniciar labores como se informó.

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Argumentó que para los bancos son microempresarios de alto riesgo, cuando llegan a prestar dinero no les dan ni agua y las exigencias para prestarles dinero son muchas, empezando que si necesitan cien millones de pesos, les piden garantías hasta por 500 millones de pesos, para desembolsar el dinero y si están reportados ni para que decir.

Explicó que para que las fábricas de calzado produzcan hay que abrir el comercio, ya que no hay a quien venderle el zapato y además en sus empresas, tienen un inventario de gran cantidad de calzado que no se logró comercializado antes de cuarentena.

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Dijo este empresario del calzado de Santander, Milton Cruz Albarracín, que aún no han recibido ningún tipo de ayuda económica por parte de los gobiernos nacional, departamental o municipal, tampoco tienen como comprar elementos para las medidas sanitarias que deben aplicar a sus trabajadores, con la compra de tapabocas, alcohol, uniformes y otros elementos que están exigiendo para entrar a laborar en temporada de aislamiento.