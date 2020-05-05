VIDEO: Corregimientos no se salvan de recibir PAE en mal estado

Bucaramanga

La situación está ocurriendo en la vereda Capilla Baja en el corregimiento dos de Bucaramanga donde según Laura Marcela Gelves, en Institución Rural Bosconia donde estudia su hijo, en las dos últimas entregas del PAE, la avena o las galletas que dieron salieron vencidas.

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Aseguró que incluso un menor de otra sede del colegio resultó intoxicado al ingerir estos alimentos dañados.

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En mismo hecho están viviendo los padres de familia de 250 estudiantes de diferentes sedes educativas de este corregimiento como Bolarquí, Santa Rita, Capilla Alta, Capilla Baja y Monserrate.

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Manifestaron que antes de recibir el refrigerio del PAE les estaban dando una especie de mercado en reemplazo del almuerzo que tenían sus hijos en las tardes.

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Alcaldía de Bucaramanga inició este lunes 4 de mayo la tercera entrega de refrigerios del PAE por covid-19 en colegios públicos de Bucaramanga.

Se espera que hasta el 8 de mayo sean entregados el paquete con 9 refrigerios industrializados a 33.879 niños en la ciudad.