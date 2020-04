Así fue la movilidad durante primer día de reactivación en Medellín

Este lunes, 27 de abril, inició la reactivación de varios sectores económicos en la ciudad de Medellín, entre ellos, el de construcción y manufactura. Juan David Correa, del área de comunicaciones del Metro y el secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán, entregaron un balance general sobre esta primera jornada.

"El balance ha sido positivo. En términos de afluencia, con corte a las 10 de la mañana, tenemos un aumento del 8 por ciento en el múmero de pasajeros comparado con el pasado lunes, 20 de abril. Efectivamente, a primera hora vimos el fenómeno de aumento de afluencia, sobretodo en las estaciones del norte; Niquía, Bello y Acevedo, donde se presentaron las filas que habíamos anunciado previamente", afirmó Correa.

El Metro de Medellín está funcionando con el 100% de toda su flota, tanto en trenes, tranvías, buses y telecabinas de los cinco Metrocables, con el fin de movilizar el 35 por ciento, máximo, de la afluencia que se tendría en día laboral normal y evitar aglomeraciones que puedan convertirse en focos de contagio del COVID-19.

"Para poder garantizar eso, se necesita hacer unos controles afuera de las estaciones, en este caso, en las plazoletas que están a cargo de la Policía y del Personal Metro, quienes revisan las cédulas y las autorizaciones que tienen las personas exentas de esta medida", explicó.

Balance de movilidad en Medellín

El secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán, afirmó que el comportamiento de la ciudadanía fue positivo durante la primera jornada de reactivación en la capital antioqueña, resaltó la importancia del respeto, el autocuidado y la paciencia durante los desplazamientos diarios.

"Nuestro interés fundamental es prevenir el contagio y por lo tanto, prevenir las aglomeraciones. En el caso de las afluencias de tránsito, hemos visto que ha incrementado entre 20 y 25 por ciento, con respecto a un día típico de cuarentena", dijo.

Además, destacó el funcionamiento positivo de la ciclovía temporal de San Juan, que, según afirmó, era un pedido de los ciclistas de la ciudad para poder movilizarse de manera alternativa.

"Esta crisis también nos puede dejar secuelas positivas, una de ellas, puede ser que muchas más personas quieran movilizarse en bicicleta. Yo intuyo que puede haber un aumento en el uso de la bicicleta después de todo esto".

Finalmente, reiteró que no está permitido el despliegue de cualquier tipo de transporte informal y que, en el caso de los taxistas, pueden laborar bajo ciertas medidas: "muchas personas, al no tener suficiente oferta, podrían creer que pueden desplegarse para cubrir esa demanda insatisfecha. Nosotros creemos que estamos en capacidad de controlarlo. Lo que nosotros hemos dicho es que, en el caso de los taxis, no tienen restricción, pero también sabemos que deben operar bajo la normativa nacional que los obliga a utilizar aplicaciones o llamadas telefónicas".