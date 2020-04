Alcaldía de San Jacinto del Cauca entrego más de dos mil mercados

A lo largo y ancho de su municipio y con la consigna de que no se quede un hogar sin comida, continuó con la entrega de mercados a los habitantes de su municipio, Marcial Chávez, alcalde de San Jacinto del Cauca.

Más de dos mil familias, es la cifra de beneficiarios por las ayudas humanitarias que fueron entregadas por el mandatario y un equipo interinstitucional, en una labor maratónica a los humildes hogares de los 7 corregimientos, 19 veredas y la cabecera municipal, que conforman el municipio sureño.

“Estoy muy agradecido con Dios y el pueblo, porque San Jacinto del Cauca está libre de coronavirus, gracias al cumplimiento de las medidas preventivas que se han implementado, basadas en el decreto presidencial y me regocijo de alegría en saber que al día de hoy no hacen falta los alimentos en ningún hogar de San Jacinto del Cauca, gracias al Presidente de la Republica Iván Duque Márquez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, al gobernador de Bolívar Vicente Blel Scaff, concejales, miembros voluntarios de la Defensa Civil, Gestión del Riesgo municipal, Policía Nacional, Ejército, funcionarios y amigos que se unieron a la labor humanitaria suministrando y me acompañaron a repartir mercados a lo largo y ancho del municipio”, recalcó el alcalde de San Jacinto del Cauca, Marcial Chávez Beltrán.

Cabe mencionar, que aparte de las ayudas entregadas al municipio por parte de los programas nacionales y departamentales, entre el alcalde y sus colaboradores aportaron el sacrificio de 31 reses, aportaron seis mil bananos verdes y demás alimentos producidos en la región para repartirle a la comunidad.

Cabe destacar que San Jacinto del Cauca, es un municipio del departamento de Bolívar, que se encuentra ubicado en zona ribereña, margen izquierda del río Cauca, limitando con los municipios de Nechi (Antioquia), Montecristo (Bolívar), Guaranda (Sucre) y Ayapel (Córdoba) y es una tierra promisoria y muy rica en agricultura y en la calidad humana de sus gentes.