Pasajera del taxista fallecido en Cartagena podría ser dada de alta

Un verdadero dolor de cabeza está viviendo la pasajera que resultó contagiada con Coronavirus tras tener contacto con el taxista que falleció por esta misma enfermedad en Cartagena. La mujer, quien pidió mantener su nombre en reserva, contó que ante su buena evolución le han aplicado dos pruebas para confirmar si ya no tiene Covid-19, sin embargo, la llegada de los resultados es incierta.

Según la paciente, ya completa dos semanas esperando el resultado de este dictamen. “No ha sido fácil porque desde el 19 de marzo me hicieron la primera prueba, no he podido salir. Después el martes 31 de marzo me hicieron la segunda muestra pero todavía no han llegado los resultados”, expresó.

Lea también: 21 médicos de una clínica de Cartagena renuncian por no tener insumos

La mujer relató que está pasando una situación complicada en su hogar porque los alimentos en su vivienda están empezando a escasear. “Ha sido difícil por la alimentación, no he podido sacar dinero. He estado autorizando a personas que también están en cuidado, esto me parece una falta de respeto con los pacientes porque uno tiene que alimentarse. El ambiente no solo es para el que está enfermo sino para todos los que viven en la casa”, sostuvo.

Hasta el momento, Cartagena reporta seis pacientes recuperados del Coronavirus.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA