Trabajadores de la Maternidad en Cartagena se fueron a paro

Tal como lo habían anunciado a los micrófonos de Caracol Radio, el personal médico y administrativo de la Maternidad Rafael Calvo en Cartagena, decidió irse a paro ante la falta de respuestas sobre el pago de sus salarios y la dotación de implementos de protección personal para combatir el Covid-19.

Médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos, denunciaron que completan más de cuatro meses sin recibir salarios. "Le exigimos a las EPS y a la Alcaldía, que nos hagan un adelanto de cuatro meses de giros para tener una solvencia durante la pandemia. El último pago que recibimos fue en noviembre por culpa de los mayores deudores que son el Distrito y Comfamiliar", aseguró Jaime Barón, integrante del Sindicato de Trabajadores.

Los afectados denunciaron que tampoco cuentan con elementos de protección personal para hacerle frente al Covid-19. "Nada más prevenimos con tapabocas normales, no contamos con los N-95. No tenemos guantes, ni mucho menos trajes de bioseguridad. Con esto no hay garantías de protección, aquí cualquiera puede salir contagiado con el Coronavirus", resaltó Barón.

Con este cese de actividades, los trabajadores aclararon que no se prestarán servicios de consulta externa en el centro asistencial, pero sí los de urgencias vitales como parto expulsivo, hemorragia, abortos, u otros procedimientos donde la vida del paciente esté comprometida.

La cartera morosa de la Maternidad Rafael Calvo supera los 49 mil millones de pesos. El mayor deudor es el Distrito de Cartagena con 11 mil y la EPS Comfamiliar con más de 5 mil.