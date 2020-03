Enfermeros del HUC protestaron por falta de insumos contra el Covid-19

Enfermeros, auxiliares de enfermería y camilleros del Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, realizaron un plantón en la entrada del centro asistencial por la falta de implementos de protección personal para prevenir el Coronavirus.

Los afectados aseguraron que el hospital, considerado por la Alcaldía como el más equipado para atender pacientes de Covid-19, no está preparado. "El personal de salud que está atendiendo a los pacientes no se encuentra capacitado, hay muchas veces que no sabemos qué hacer con las personas que llegan. Además nos toca improvisar por la falta de insumos", denunció Daniel Flórez, enfermero.

De acuerdo a los trabajadores, la situación es tan grave que tienen que pedir dinero a sus familiares para poder comprar los tapabocas adecuados. "Los N-95 que son las mascarillas estandarizadas para nosotros están escasas y no hay en la institución. No hay gel antibacterial, alcohol, medicamentos, ni guantes. Tampoco nos quieren entregar información si la persona que estamos atendiendo es positivo o no para Coronavirus", resaltó Florez.

Los enfermeros denunciaron que también tienen varios meses sin recibir salarios. "Nos deben vacaciones, hay personas que tienen tres años sin descansar. No hay personal de planta porque todos estamos bajo bolsas de empleos. Los incentivos anunciados por el Gobierno Nacional para el personal de salud que atienda esta emergencia tampoco nos ha llegado", sostuvo Daniel Florez.