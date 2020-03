Estoy haciendo mi cuarentena en casa: Cartagenera residente en Nueva York

Sandra García, cartagenera radicada en Nueva York, dio su testimonio a través de los micrófonos de Caracol Radio sobre la situación que está atravesando esa ciudad. Hasta el momento, la capital del mundo tiene 52 mil casos confirmados de Coronavirus y pese a esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó declarar la cuarentena.

“Yo siento que no se han tomado las medidas drásticas para una situación tan difícil por la que estamos atravesando, no solamente aquí, sino mundialmente la gente no toma conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, en Nueva York, gran parte del comercio está cerrado”, contó García.

La cartagenera aseguró que está tomando las debidas precauciones necesarias para evitar el contagio del Coronavirus. “Estoy haciendo mi cuarentena en casa, afortunadamente puedo informarle a todos mis familiares en Colombia y el mundo, que todos estamos bien en casa. Me incluyo en las personas que actualmente está sin laborar”, narró.

Sandra García hizo un llamado a los colombianos a respetar el aislamiento obligatorio decretado por el Presidente Duque, ya que es la única forma de frenar la propagación del virus. “Hago un llamado a tomar conciencia de lo que estamos viviendo, Dios nos bendiga en estos momentos y nos proteja a todos”, puntualizó.