Trabajadores de la Maternidad Rafael Calvo anuncian cese de actividades

Enfermeras y médicos de la Clínica Maternidad Rafael Calvo en Cartagena, anunciaron que paralizaran las actividades por la falta de soluciones a la grave crisis que afronta este centro asistencial que está resumida en pocos recursos.

De acuerdo al personal médico, actualmente no cuentan con los insumos suficientes para protegerse del Coronavirus, lo que pone en riesgo sus vidas diariamente. “Vamos a suspender todas las labores asistenciales, ya que no nos están brindando las garantías para la prestación del servicio. No nos estaban entregando mascarillas en el servicio de urgencias y encima de eso, no contamos con los trajes de bioseguridad”, aseguró Veronica Vásquez, enfermera jefe.

Lo que más tiene desesperados al personal médico de la Maternidad Rafael Calvo, es el no pago de sueldos atrasados desde el mes de diciembre. “Por mucho que queremos seguir trabajando, nos sentimos agotados. Nos pagaron el 25 por ciento del mes de noviembre y de ahí en adelante no hemos visto dinero. También nos deben dotación y retroactivos, hacemos un llamado para que nos solucionen”, sostuvo Saidy Franco, auxiliar de enfermería.

Esta situación se ha visto reflejada en sus casas donde en muchas ocasiones, no tienen con qué alimentar a sus seres queridos. “Estamos pasando hambre, paso fiando en la tienda y prestando para poder comer. Estamos exponiéndonos, sin embargo, somos responsables porque nunca hemos dejado tirado nuestro trabajo”, expresó Hermencia Rojas, auxiliar de enfermería.

Cartera morosa

Tras estas denuncias, en diálogo con Caracol Radio, el gerente (e) de la Maternidad Rafael Calvo, Jorge Luis Caro, informó que todos estos problemas se deben a la cartera morosa que tienen las EPS con el centro asistencial, la cual supera los 49 mil millones de pesos.

“Invitar a los trabajadores, en virtud a la situación del Coronavirus, a no tomar estas medidas. Quiero hacer un llamado a las entidades responsables, a que nos ayuden en la solución frente al giro de los recursos para enfrentar la emergencia que hoy se presenta”, aseguró Caro.

El funcionario reveló que el Distrito de Cartagena es el que más le adeuda a la clínica con 11 mil millones de pesos y le sigue la EPS Comfamiliar con 5.600 millones.