Clínicas privadas de Cartagena piden recursos para combatir el Coronavirus

Representantes de hospitales y clínicas privadas de la ciudad se reunieron en una mesa de trabajo para informar a la opinión pública su preocupación frente a las medidas tomadas por la Alcaldía de Cartagena en el Decreto 0526 de 2020, para hacer frente al nuevo Coronavirus (COVID-19).

Sostienen que en el decreto, en donde se declara la emergencia sanitaria en el Distrito y se seleccionan las 10 clínicas y hospitales para atender los casos posibles y confirmados de COVID-19, no se hace mención de los recursos adicionales que necesitan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tanto para atender a los pacientes como para brindar garantías al personal médico.

“Haciendo una revisión exhaustiva del decreto, observamos que si bien se diseña un plan para la atención de posibles contagiados o infectados de COVID-19 y se exhorta a las IPS a brindar los servicios necesarios para atender la pandemia sin distinción alguna de su condición de aseguramiento en salud, llama la atención que en el decreto no se tomaron medidas para el reconocimiento y gastos originados en dicha atención, lo que a futuro puede agravar aún más la crisis del sector salud al no existir una ruta definida para la atención de la población que no está asegurada, así como el pago de los servicios prestados para la contención de pandemia”.

Lea también: Reporte positivo en Bahía de Cartagena por cese de operaciones marítimas

Ante ese panorama, los administradores de los servicios de la salud se preguntaron cuáles son las gestiones que se están adelantando o se adelantarán desde la Alcaldía de Cartagena en virtud del Decreto 444 de 2020, emitido por el Gobierno Nacional para declarar Emergencia y Aislamiento Preventivo, “pues los recursos económicos con los que cuentan las entidades tanto públicas como privadas son insuficientes para la atención de la población que se calcula pueda resultar contagiada”.

“Es por ello que solicitamos muy comedidamente tomar medidas urgentes para garantizar que se cuente con todos los dispositivos médicos, así como los elementos de protección personal necesarios para la atención médica, y de esta manera no solo garantizar una adecuada atención, sino también garantizar la salud del personal médico”, aseguró Luis Percy, director general de la Casa del Niño.

Según los representantes de los centros asistenciales privados de la ciudad, la cartera morosa supera el medio billón de pesos.