“Las EPS no han estado a la altura de las necesidades que estamos teniendo”

El gobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez asegura que el departamento no tiene apoyo de las EPS en la actual contingencia. Pidió nuevamente a Medimás, Salud Vida y Asmet Salud que paguen los cerca de 200 mil millones de pesos que deben entre las tres.

“Con estos 200 mil millones de pesos podríamos afrontar de una manera más asertiva el problema que estamos teniendo con respecto al coronavirus, no necesitamos la plata en los bancos, la necesitamos en nuestros hospitales atendiendo a las personas”, explicó el gobernador.

Expresó también que la EPS Salud Vida debe 36 mil 800 millones, Medimás 20 mil 824 millones y Asmet Salud 16 mil 891 millones de pesos, “por eso pedirle al presidente de la República que haga efectiva esta cartera, que le ayude a los departamento de Caldas y a los 32 departamentos para poder salir adelante en esta crisis”.

El gobernador aseguró que desde que empezó la emergencia no ha tenido el respaldo de ninguna de las 3 EPS, y que en este momento se necesita más que nunca, “no he sentido el apoyo de las EPS, no he sentido una llamada de algún gerente poniendo a disposición su red, preguntando qué tiene que hacer. Creo que las EPS no han estado a la altura de la salud de los colombianos y hoy en la emergencia que tenemos en el coronavirus, al menos en el departamento de Caldas, no han estado a la altura de las necesidades que estamos teniendo”.

