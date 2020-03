Estoy cumpliendo con el aislamiento: mujer con Covid-19 en Cartagena

Desde su lugar de domicilio, sitio donde cumple con las recomendaciones médicas, habló con Caracol Radio la mujer que resultó positivo para Coronavirus, y que fue contagiada por el taxista Arnold Ricardo quien se convirtió en la primera víctima fatal de la pandemia en Colombia.

Esta paciente, sostuvo que no son ciertas las versiones que circularon en algunos medios de comunicación y redes sociales, donde la señalan como una persona que no está acatando la cuarentena e incluso, expresan que camina las calles en forma desprevenida.

La mujer aclaró que desde su diagnóstico con la patología, se encuentra sola en una habitación esperando que pasen los 14 días sugeridos por el personal sanitario, y que en ningún momento ha sido irresponsable al salir de su residencia.

¿Cómo adquirió el Covid-19?

Cuenta la afectada que, en días previos a conocer la situación con el taxista, tomó un servicio que solicitó vía telefónica y fue ahí cuando hizo contacto con el transportador.

“Cuando yo me monté al carro él empezó a toser, de hecho yo le pregunté al señor que desde cuándo estaba así. Me informó que desde ese día le había empezado la tos; fue lo que yo le hablé y en ese momento me asusté. Cuando escuché la noticia yo dije sería el señor que me transportó, luego me dirigí a la EPS, informé la situación y me realizaron las pruebas”, dijo la mujer.

Este caso, hace parte de los 21 que han sido confirmados por el Instituto Nacional de Salud en Cartagena y se suma a los 378 casos que registra hasta el momento Colombia.