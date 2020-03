Joven con Covid 19 en Cartagena dice que viajó sin saber que era portador

El Ministerio de Salud confirmó tres nuevos casos de Coronavirus en Cartagena. Uno de ellos se trata de un joven identificado como Luis Fernando Mejía, quien, ingresó vía aérea hasta la capital de Bolívar y que de acuerdo a la información oficial, presuntamente violó el aislamiento y todos los protocolos de seguridad porque no tenía ningún tipo de autorización para viajar.

El caso fue notificado por la Secretaría de Salud de Bogotá al Departamento distrital de Salud de Cartagena (DADIS), quienes finalmente lo ubicaron y confirmaron que ya se encuentra en aislamiento en su casa permanente.

Las autoridades sanitarias en Cartagena investigan por qué este joven detectado con Coronavirus llegó a la ciudad. “Vamos a verificar qué medidas tomó al trasladarse de Bogotá a Cartagena, porque al parecer solo lo hizo con tapabocas”, reiteró Álvaro Fortich, director del DADIS.

El joven se pronuncia

Debido a las últimas noticias que circulan en las redes sociales y la información entregada por las entidades sanitarias de Bogotá y Cartagena, la familia de Luis Fernando Mejía mediante un comunicado dado a conocer por su abogado Enrique del Río, aseguró que el joven llegó de Londres a Bogotá en el vuelo de Avianca AV121 a las 4:00 a.m. el viernes 13 de marzo, con buen estado de salud sin presentar ningún síntoma de la enfermedad ni cuadro viral.

“Sin embargo, no quería irse a su destino final sin la certeza de saber que era negativo de coronavirus, pues sus abuelos son cercanos a él y por ser de la tercera edad no quería ponerlos en riesgo ni a ellos ni a nadie. Ese mismo viernes 13 de marzo Luis Fernando Mejía llamó desde las 6 AM a la Secretaria de Salud para que le hicieran la prueba del COVID-19 (específicamente al teléfono 3649666)”, asegura el pronunciamiento.

Según la familia del joven, después de llamar continuamente a dicha entidad para que le hicieran las respectivas pruebas sin obtener respuesta alguna, decidió llamar a Seguros Bolívar, su medicina prepagada. “Ese mismo viernes Seguros Bolívar le dijo que le mandaría médicos de su entidad para hacerle una evaluación médica. Los médicos que la hicieron reportaron que se encontraba en perfecto estado de salud, sin síntoma alguno para COVID-19 (le dijeron que estaba oxigenando bien, que no tenía fiebre y que su presión estaba perfecta)”, expresa el comunicado.

Lea también: Alcaldía de Cartagena decreta toque de queda en toda la ciudad

De acuerdo al abogado, después de insistir en que le hicieran dicha prueba, Seguros Bolívar le manifestó que contrataría a un operador para que fuera al día siguiente a primera hora para hacérsela. Los operadores llegaron ese sábado a las 5:00 p.m. “Le dijeron que si en 24 horas no lo llamaban a decirle que dio positivo era porque el resultado sería negativo. Le advirtieron que ellos no llamaban a los casos que salieran negativos y que tuviera la certeza que si en 24 horas no recibía dicha llamada sería porque se encontraba libre de ser portador del virus”, advirtió.

El comunicado concluye que el domingo 15 de marzo, después de esperar las 24 horas y llamar repetitivamente para obtener los resultados de su prueba, le respondieron nuevamente que si no lo habían llamado era porque probablemente era negativo. “Por esta razón, sobre las 4:30 p.m. Luis Fernando voló a su destino final en Cartagena donde tiene su residencia permanente, , convencido de no ser portador del virus”, manifiesta la familia de Mejía.

Finalmente, expresaron que el lunes 16 de marzo sobre las 4:30 p.m. lo llamaron de Seguros Bolívar para informarle que la prueba había arrojado positivo. “Al conocer el resultado se notificó inmediatamente al Dadis como lo establece el protocolo actuando con absoluta responsabilidad”, puntualiza el pronunciamiento.